Администрация Трампа угрожает прекратить поставки оружия Украине из-за ударов по российской инфраструктуре

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила о возможном прекращении механизма закупок вооружений для Украины, известного как программа PURL, если Киев не прекратит атаки по российской энергетической инфраструктуре.
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