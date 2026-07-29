«Чем больше взрывают наших заводов, тем ближе победа?» Политолог высмеял «антилогику»

Политолог Юрий Баранчик подверг критике публикацию политолога Сергея Маркова*, в которой утверждается, что затраты на украинские дальнобойные удары по территории России оказались выше нанесенного ими экономического ущерба.
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