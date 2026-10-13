Полицейские Чистополя провели профилактические беседы со школьниками

Инспектора подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Чистопольскому району совместно с представителями Общественного совета провели профилактические беседы с учениками школы №1 и №16.
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