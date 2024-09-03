Над всей Украиной запретили полеты F-16. Затишье перед бурей? Слова ВВП читаем между строк

Коллаж Царьграда. 5,9K прочтений Сегодня С F-16 очень интересная история. С одной стороны, только и разговоров о том, что Дания и Нидерланды разрешили наносить удары по территории России своими истребителями (купленными у США и переданными Киеву).
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