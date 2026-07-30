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Воронежские новости

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Участника СВО из Воронежа уволили несмотря на запрет

Участника СВО из Воронежа уволили несмотря на запрет

Прокуратура Воронежской области выявила нарушение трудовых прав военнослужащего. Работодатель в одностороннем порядке расторг договор с сотрудником, заключившим контракт на участие в специальной военной операции.

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