Участника СВО из Воронежа уволили несмотря на запрет

Прокуратура Воронежской области выявила нарушение трудовых прав военнослужащего. Работодатель в одностороннем порядке расторг договор с сотрудником, заключившим контракт на участие в специальной военной операции.
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