Защитник "Крыльев" Рассказов: когда заменили Промеса, я был немного в шоке

Футболист самарских "Крыльев Советов" Николай Рассказов в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал, как отреагировал на замену форварда московского "Спартака" Квинси Промеса в матче между командами в 10-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).