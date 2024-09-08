Мельник: Шольц мог бы проявить творческий подход к урегулированию конфликта

Украинский посол в Бразилии, бывший глава украинской дипмиссии в Германии, Андрей Мельник предложил канцлеру Олафу Шольцу проявить творческий подход к дипломатическому решению между Берлином, Москвой и Киевом.
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