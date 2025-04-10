ФСБ выложила в открытый доступ свидетельства зверств гитлеровцев в Треблинке

Федеральная служба безопасности России выложила в открытый доступ ранее находившиеся в секретных архивах материалы, подтверждающие факты преступлений, совершенных пособниками Третьего Рейха в лагере смерти Треблинка .
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