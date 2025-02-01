Сальдо: Украина создаёт в Херсоне все условия, чтобы люди боялись и уезжали

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российский регион не намерен отказываться от правобережья Днепра, которое пока находится под контролем Вооруженных сил Украины, эта территория должна быть в единой семье России.
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