Жительница Эстонии переехала в Россию и оценила высокий уровень медицины

Она особо выделила уровень обслуживания в магазинах и ресторанах, а также доступность медицины.Бывшая жительница Эстонии, переехавшая в Великий Новгород в конце 2023 года, в беседе с РИА Новости поделилась наблюдениями о повседневной жизни в России.