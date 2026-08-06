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Царьград

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Жительница Эстонии переехала в Россию и оценила высокий уровень медицины

Жительница Эстонии переехала в Россию и оценила высокий уровень медицины

Она особо выделила уровень обслуживания в магазинах и ресторанах, а также доступность медицины.Бывшая жительница Эстонии, переехавшая в Великий Новгород в конце 2023 года, в беседе с РИА Новости поделилась наблюдениями о повседневной жизни в России.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Надо было сразу востанавливать СССР,после Ельцина и не давть ему обещание.Можно было и дальше развивать СССР.Кому то спокойная жизнь надоела. https://rutube.ru/video/4159e0bca24b57e4ce0806d8849db395/?t=275&amp;r=plwd
Что будет, если СССР вернётся?
RUTUBE
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