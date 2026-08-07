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В Верховный суд поступил иск об отмене регистрации списка «Яблока» на выборы в Госдуму

В Верховный суд поступил иск об отмене регистрации списка «Яблока» на выборы в Госдуму

Заявление подала партия «Родина», подтвердил ее глава ЖуравлевПартия «Родина» подала иск в Верховный суд России с требованием отменить регистрацию федерального списка кандидатов в Госдуму от партии «Яблоко».

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