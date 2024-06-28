Роскачество: в основе мороженого должно быть не менее 40% молока или сливок

А Кудасов

Должно быть. Приборы с собой носить вместе с лупой? Раньше мошенников расстреливали, а продукты те до сих пор помним. Но не видим. Что порождает нарушения (вот только более сотни людей токсином ботулизма отравили) - слабость власти и преступная жадность производителей. Такие заметки, ролики правительству, депутатам Госдуры показывайте - вот как оно должно быть. А что бы так было народ их избрал и содержит на слоновьих харчах. И не для того, что бы только они такое имели.