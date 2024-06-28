Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 322 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    причем звездюлей конкретных- "долбанут ногой-добьют лопатой"В Подмосковье при...
  • Георгий Михалев
    Ужас, какие дебилы!!!В Германии фанаты...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, мастурбеки только силу понимают. Пока 3.14зды не получат, порядка от них не жди.В Подмосковье при...

Роскачество: в основе мороженого должно быть не менее 40% молока или сливок

Роскачество: в основе мороженого должно быть не менее 40% молока или сливок

При выборе мороженого важно изучать его состав и внешние характеристики. Основу продукта должны составлять сливки или молоко – их доля не должна быть ниже 40%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А Кудасов
Должно быть. Приборы с собой носить вместе с лупой? Раньше мошенников расстреливали, а продукты те до сих пор помним. Но не видим. Что порождает нарушения (вот только более сотни людей токсином ботулизма отравили) - слабость власти и преступная жадность производителей. Такие заметки, ролики правительству, депутатам Госдуры показывайте - вот как оно должно быть. А что бы так было народ их избрал и содержит на слоновьих харчах. И не для того, что бы только они такое имели.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх