Какие компании производят больше всего смартфонов? Максим МорозовВ первом квартале 2024 года всего было выпущено 296 миллионов смартфонов, при этом рост производства составил 18,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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