Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Eduard
    Трритория ЕС ограичена своими странамиУкраины там нет и никогда не будит!Захарова высказал...
  • Eduard
    Всё пытаются Украину хоть сколько-то отжать!Захарова высказал...
  • Eduard
    В Европе у себя пусть размещают,а не где им выгодно.Это не просто войска,это тихая оккупация!Захарова высказал...

На Украине заявили о крахе олигархов в случае подписания сделки по ресурсам с США

На Украине заявили о крахе олигархов в случае подписания сделки по ресурсам с США

Украинский активист Денис Ярославский в статье для Focus.ua США. По мнению автора материала, Вашингтон пытается устроить сложившейся на Украине экономической системе полную перезагрузку, что вызвало «тихую панику» в республике.

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