На Украине заявили о крахе олигархов в случае подписания сделки по ресурсам с США

Украинский активист Денис Ярославский в статье для Focus.ua США. По мнению автора материала, Вашингтон пытается устроить сложившейся на Украине экономической системе полную перезагрузку, что вызвало «тихую панику» в республике.
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