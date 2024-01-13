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Асмус и Харламов встретились ради дня рождения дочери

Асмус и Харламов встретились ради дня рождения дочери

Актриса Кристина Асмус поделилась кадрами с празднования дня рождения дочери Анастасии. На фотографиях, размещенных в соцсетях, можно заметить, что мероприятие посетил и отец девочки, комик Гарик Харламов.

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