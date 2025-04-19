Почему ты можешь начать терять друзей, когда станешь богаче

Деньги меняют все: твой образ жизни, возможности, мышление. А еще они нередко меняют твое окружение. Ты вдруг замечаешь, что некоторые люди, с которыми ты был близок годами, постепенно исчезают из твоей жизни.
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