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Лайне, Ткачак, Дюбуа, Добсон, Робертсон и Эттинджер – в списке лучших ограниченно свободных агентов этого межсезонья (NHL.com)

Лайне, Ткачак, Дюбуа, Робертсон и Эттинджер – в списке лучших ограниченно свободных агентов. Официальный сайт НХЛ представил список из 11 лучших ограниченно свободных агентов.

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