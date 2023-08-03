Марочко: ВСУ несут большие потери в районе Клещеевки под Артемовском

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что украинские войска несут большие потери возле населенного пункта Клещеевка под Артемовском (украинское название города — Бахмут).
Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что украинские войска несут большие потери возле населенного пункта Клещеевка под Артемовском (украинское название города — Бахмут).
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