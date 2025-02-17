Севастопольцы знают, в чем опасность вируса «украинства» — общественник

Жители Севастополя узнали на своем опыте, что такое вирус «украинства» и в чем его опасность, заявила активист севастопольского отделения общественного движения «Суть времени» Ксения Алексашина 15 февраля на презентации коллективной монографии «Украинство» в Таганрогском институте имени А.