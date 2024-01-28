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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Парень впечатлил других геймеров, показав свою мегабазу, которую он сам пост...

Парень впечатлил других геймеров, показав свою мегабазу, которую он сам пост...

Парень впечатлил других геймеров, показав свою мегабазу, которую он сам построил в PalworldПользователь с ником Bmfp123 собрал свыше шести тысяч лайков на Reddit, показав свою мегабазу, созданную им в популярной песочнице Palworld.

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