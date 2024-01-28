Парень впечатлил других геймеров, показав свою мегабазу, которую он сам пост...

Парень впечатлил других геймеров, показав свою мегабазу, которую он сам построил в PalworldПользователь с ником Bmfp123 собрал свыше шести тысяч лайков на Reddit, показав свою мегабазу, созданную им в популярной песочнице Palworld.
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