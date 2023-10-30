Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 963 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алатырка
    Идиоты - пока вы будете поддерживать безнаказанность своих - они так и будут продолжать себя чувствовать выше других,..."Уверен, они раск...
  • Александр Яковенко
    Может научить их мыться?Путин о вводе сан...
  • Эльдар Алиев
    🤦‍♂️🤷‍♂️Зарплата в России...

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 18-летней дончанки, которое расследуют больше года

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 18-летней дончанки, которое расследуют больше года

По словам матери девушки, подозреваемому до сих пор не предъявили обвинение.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве 18-летней девушки в Ростовской области, которое произошло в прошлом году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх