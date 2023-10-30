Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 18-летней дончанки, которое расследуют больше года

По словам матери девушки, подозреваемому до сих пор не предъявили обвинение.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве 18-летней девушки в Ростовской области, которое произошло в прошлом году.
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