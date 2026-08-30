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В России изменится расчет бюджетных мест в вузах

В России изменится расчет бюджетных мест в вузах

Минтруд переходит на семилетнее прогнозирование кадровой потребности экономики страны Министерство науки и высшего образования России изменило методику расчета количества бюджетных мест в вузах, пишет РИА Новости.

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