В чем причины повседневного сексизма? Почему это еще не ушло из современной жизни?

Казалось бы, 21 век, весь мир стремиться к равноправию, поддержке меньшинств. Все начинают обладать приблизительно равными правами, каждый имеет возможность придерживаться желаемому вероисповеданию, говорить на родном языке за пределами свое страны, получать визы на всю жизнь.
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