Специалист в сфере военного дела Дэвиж Экс указал на тот факт, что за двухнедельный период Вооружённые силы Российской Федерации подвергли уничтожению одну четвёртую от отправленных киевскому режиму танков Leopard 2, которые были созданы ФРГ.
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