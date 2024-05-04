Американцы проваливали эту войну. Украинцы заплатят за это высшую цену

По страницам западных СМИ. «Украина могла покончить с Путиным в прошлом году, но по вине Запада ключевая возможность упущена»: На Западе многие уверены, что теперь «русские не согласятся на меньшее, чем полное уничтожение украинского государства».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии