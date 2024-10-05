Эксперимент НАСА DSOC успешно отправил лазерный сигнал с расстояния 460 миллионов километров

Демонстрационный эксперимент НАСА по технологии DSOC (Deep Space Optical Communications) достиг еще одной важной вехи в развитии космической связи: он успешно отправил сигнал с Земли на зонд Psyche, который находился на максимальном расстоянии между Марсом и Землей, то есть около 460 миллионов километров.