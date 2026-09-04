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Царьград

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7NEWS: Австралийка описала последствия нападения акулы на пляже

7NEWS: Австралийка описала последствия нападения акулы на пляже

В Австралии 34-летняя Лия Стюарт, пережившая нападение белой акулы на пляже Куджи в Сиднее 13 июня, рассказала о травмах и лечении.

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