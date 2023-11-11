В Генпрокуратуре назвали сумму ущерба России от экономических преступлений

Более половины ущерба от преступлений, которые были зарегистрированы на территории России с января по сентябрь, приходится на деяния экономической направленности, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
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