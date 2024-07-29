Военный эксперт назвал гибель Пригожина причиной разгрома ЧВК «Вагнер» в Мали

МОСКВА, 29 июля, ФедералПресс. ЧВК «Вагнер» еще возьмет свое в Африке, разгром колонны вагнеровцев на севере Мали произошел на фоне формирования компании, которая еще не отошла от гибели ее основателя и руководителя Евгения Пригожина.
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