Военный эксперт назвал гибель Пригожина причиной разгрома ЧВК «Вагнер» в Мали

МОСКВА, 29 июля, ФедералПресс. ЧВК «Вагнер» еще возьмет свое в Африке, разгром колонны вагнеровцев на севере Мали произошел на фоне формирования компании, которая еще не отошла от гибели ее основателя и руководителя Евгения Пригожина.