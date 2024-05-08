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Мосгордума прекратила полномочия депутата-иноагента Ступина из-за прогулов

Мосгордума прекратила полномочия депутата-иноагента Ступина из-за прогулов

Депутата Московской городской думы Евгения Ступина лишили мандата из-за статуса иностранного агента. Об этом в Telegram-канале сообщает помощница депутата от партии "Яблоко" Сергея Митрохина Мария Чуприна.

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