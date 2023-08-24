В свете растущего числа жалоб на неправомерное использование авторского контента шаблоны GPT от OpenAI теперь пытаются "скрыть" тот факт, что они были незаконно обучены на произведениях, защищенных авторским правом, говорится в недавнем докладе.
В свете растущего числа жалоб на неправомерное использование авторского контента шаблоны GPT от OpenAI теперь пытаются "скрыть" тот факт, что они были незаконно обучены на произведениях, защищенных авторским правом, говорится в недавнем докладе.
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