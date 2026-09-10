РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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Собянин открыл в Москве завод по производству рентгенодиагностических аппаратов

Более 50 рабочих мест создали на новом заводе компании «С.П. Гелпик» в Зюзине, который открыл Сергей Собянин.

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