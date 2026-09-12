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yel

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Кинолог дал совет, как выбрать игрушку для собаки

Собаки нередко выбирают старый носок, пластиковую бутылку или коробку вместо новой и дорогой игрушки, поскольку ориентируются не на ее стоимость, а на запах, текстуру и возможность самостоятельно обнаружить предмет.

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