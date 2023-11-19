Путин процитировал Омара Хайяма на вопрос о «неосторожных» высказываниях деятелей культуры в начале СВО

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Культурного форума в Петербурге в пятницу, 17 ноября, ответил на вопрос о «неосторожных заявлениях», сделанных некоторыми деятелями культуры после начала спецоперации в 2022 году.
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