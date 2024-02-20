Вяльбе о Сочи-2014: «По организации это была самая крутая Олимпиада. Это отмечали все, не только мы»

«По организации это была самая крутая Олимпиада. Это отмечали все, не только мы. Проживание и питание было на высочайшем уровне, практически все спортсмены жили рядом с местами соревнований, никуда не нужно было ездить, что бывает не просто крайне редко, а практически никогда.