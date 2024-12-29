АиФ Кухня

10 658 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Попандопуло
    Это раньше было молоко!!!!!!!!!!!😀😀😀Какие продукты не...
  • Раиса Григорьева
    Раньше в деревнях всегда замораживали молоко.Какие продукты не...
  • катя Подвойская (-)
    и это правда, помню как мой отец всегда перед новым годом, хрюшу резал и мы все вокруг ходили и просили ушки и хвост,...Что приготовить н...

Азбука морса. Какие соки лучше подходят для праздничного стола

Азбука морса. Какие соки лучше подходят для праздничного стола

Соки украсят любой праздничный стол за счет своей яркости и насыщенного вкуса. К тому же они полезны, так как содержат витамины, минеральные вещества, антиоксиданты, которые переходят в соковую продукцию из свежих фруктов и овощей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх