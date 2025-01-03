«Списки уже готовы» – Федоров обещает зачистить власть от иностранных шпионов

Я написал о предложении: "Он ... топит за мигрантов, и ... сделает все, чтобы те, кто поднимает проблему мигрантов, были арестованы". Это его цитата или Ваше мнение?

Андрей Павлов

Так надо писать стилистически грамотно. Сначала моя цитата, а уж за ней "не пиши глупостей". И Федоров конечно не имел ввиду 99,9%, которые ничего не решают. Речь идет о тех единицах во власти типа Матвеева, которые активно выступают против засилья мигрантов. Вот их нужно будет наказать за "разжигание ненависти по национальному признаку". А мнение 99,9% народа, как показала тридцатилетняя практика, для верхов никакого значения не имеет.