Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 974 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Благородный
    Здесь у нас в Сибири они себя ведут тише воды, ниже травы, в противном случае им крендец будет.«Русские больше н...
  • Евгений Благородный
    Заебутся.«Русские больше н...
  • Бурангулова Раиса
    Даже враг зауважал бойца-это выше всех наград и похвал!Спасибо ,Брат! Спасибо славному сыну Якутии!😍👍В рукопашной, схв...

«Списки уже готовы» – Федоров обещает зачистить власть от иностранных шпионов

«Списки уже готовы» – Федоров обещает зачистить власть от иностранных шпионов

Политнавигатор У российских спецслужб уже готовы списки прокравшихся во властные структуры шпионов и агентов иностранного влияния, однако арестовывать их пока преждевременно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Костоглод
Фёдоров - ярко выраженный думский сумасшедший. Превратили Думу в филиал Кащенко....
Ответить
1 час.
Николай Арзамасцев
Я написал о предложении: &quot;Он ... топит за мигрантов, и ... сделает все, чтобы те, кто поднимает проблему мигрантов, были арестованы&quot;. Это его цитата или Ваше мнение?
Ответить
1 час.
Андрей Павлов
Так надо писать стилистически грамотно. Сначала моя цитата, а уж за ней &quot;не пиши глупостей&quot;. И Федоров конечно не имел ввиду 99,9%, которые ничего не решают. Речь идет о тех единицах во власти типа Матвеева, которые активно выступают против засилья мигрантов. Вот их нужно будет наказать за &quot;разжигание ненависти по национальному признаку&quot;. А мнение 99,9% народа, как показала тридцатилетняя практика, для верхов никакого значения не имеет.
Ответить
33 мин.

Картина дня

наверх