Отрыв блока ХДС/ХСС от партии Шольца составил 15,5 п. п. — опрос

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) продолжает уверенно занимать первое место в рейтинге политических партий Германии, 6 января следует из итогов опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.
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