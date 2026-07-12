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За рулем

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Кемпер–трансформер: «пятиметровка» для двоих

Кемпер–трансформер: «пятиметровка» для двоих

Компания Airstream расширяет линейку World Traveler новым компактным прицепом 17RB.    Эта модель (5,18 м) создана для тех, кто только знакомится с жизнью на колесах, и обещает стать самым бюджетным входом в мир знаменитых алюминиевых трейлеров.

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