Кемпер–трансформер: «пятиметровка» для двоих

Компания Airstream расширяет линейку World Traveler новым компактным прицепом 17RB. Эта модель (5,18 м) создана для тех, кто только знакомится с жизнью на колесах, и обещает стать самым бюджетным входом в мир знаменитых алюминиевых трейлеров.