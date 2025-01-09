Пентагон направил 10 вертолётов на борьбу с пожарами в Лос-Анджелесе

Пентагон направил десять вертолетов ВМС США для борьбы с пожарами в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Об этом 8 января сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга.
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