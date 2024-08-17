Выводим формулу идеальных котлет

Некоторые любят, чтобы котлеты таяли во рту, некоторые любят поплотнее. Давайте разберемся, какие ингредиенты как влияют на текстуру котлеты и таким образом выведем формулу идеального рецепта на каждый вкус.
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