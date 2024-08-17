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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Выводим формулу идеальных котлет

Некоторые любят, чтобы котлеты таяли во рту, некоторые любят поплотнее. Давайте разберемся, какие ингредиенты как влияют на текстуру котлеты и таким образом выведем формулу идеального рецепта на каждый вкус.

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