Попытки противника расчистить минные поля, установленные российскими войсками в Курском приграничье, привели к потере уже второй ИМР боевиков за последние два дня.
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Попытки противника расчистить минные поля, установленные российскими войсками в Курском приграничье, привели к потере уже второй ИМР боевиков за последние два дня.
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