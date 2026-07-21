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Царьград

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Британское посольство сообщило о переходе на электронные визы

Британское посольство сообщило о переходе на электронные визы

Великобритания с июля прекратила выдачу визовых вклеек, перейдя на электронные визы. Британское посольство в Москве уведомило МИД России о том, что eVisas теперь основной способ подтверждения иммиграционного статуса для владельцев виз.

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