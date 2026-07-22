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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирзоян о возвращении России: «Когда будем играть в ЛЧ, а сборная – на ЧМ и Евро, тогда увидим и рост игроков. Хочу, чтобы наш футбол был конкурентоспособным»

Первый вице‑президент РФС Александр Мирзоян считает, что возвращение на международную арену поспособствует развитию российского футбола.

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