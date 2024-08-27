Ученые выявили избыток трития в морях после аварии на АЭС "Фукусима"

Ученые из Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения Российской академии наук провели исследование воды в Дальневосточных морях после аварии на японской атомной электростанции "Фукусима-1".
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