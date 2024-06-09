Новые поставки русских ракет и ЗРК: Макрон получит в Африке "привет от Путина". Добьемся ли мы этим шагом сговорчивости от Запада.

Сегодня 647 прочитали Россия не обязана обозначать регионы поставок дальнобойного вооружения третьим странам в ответ на действия Запада на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.