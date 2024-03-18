Украинские мошенники украли 3 000 000 у ветерана СВО, но обещали вернуть

ФСБ: мошенники пытались заставить бойца СВО залить зеленкой урну на выборах Раненый ветеран специальной военной операции (СВО) из Горловки Кирилл Сидоров заявил, что украинские мошенники из кол-центров обманом украли у него три миллиона рублей и в обмен на возвращение денег заставляли его залить зеленкой урну для голосования, чтобы испортить находящиеся там бюллетени.