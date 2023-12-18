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Пытался шутить о Путине и пил залпом, не закусывая: в сеть попало видео с нетрезвым Галкиным*

Пытался шутить о Путине и пил залпом, не закусывая: в сеть попало видео с нетрезвым Галкиным*

Явно подвыпивший на юбилее Макаревича* иноагент Максим Галкин* неожиданно выступил с номером про двойника Владимира Путина.

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Комментарии
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Ирина Ирина
Оставьте уже. Вы что им завидуете, что они вам покоя ни днём, ни ночью не дают?
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Zoia Goldshtab
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