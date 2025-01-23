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Закон, порядок, государство

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Участники акции «Студенческий десант» побывали на экскурсии в УМВД России по Брянской области

Участники акции «Студенческий десант» побывали на экскурсии в УМВД России по Брянской области

Полицейские продолжают проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант». Управление Министерства внутренних дел России по Брянской области посетила группа будущих юристов – студентов второго курса Брянского филиала РЭУ имени Г.

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