Русская весна
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Русская весна

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Свежие комментарии

  • Евгений Саваровский
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  • Татьяна Долхонова
    Что за статья «антитерроризм»? Наверное терроризм, именно так, по-тихому, но подорвём веру в поддержку народа😡 Суки...«Там предатели?» ...
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«Там предатели?» — бойцу СВО отказали в заселении в отель в Ростове из-за формы (ВИДЕО)

«Там предатели?» — бойцу СВО отказали в заселении в отель в Ростове из-за формы (ВИДЕО)

Разгорается новый скандал с противодействием военным: на этот раз в отель «Амакс» на ул. Нагибина в Ростове бойца отказались заселять из-за военной формы.

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Комментарии
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ВБ
Василий Блохин
И проверить что за хуйло,глава администрации.
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15 час.
АС
Александр Сысоев
Все эти ублюдки должны пойти по статье &quot;антитерроризм&quot;. Сажать и лишать имущества. Иначе СВО заккончится, не решив ни одной задачи. Короче задачу решит Запад: Россия развалится. И это не шутка.
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12 час.
ТД
Татьяна Долхонова
Что за статья «антитерроризм»? Наверное терроризм, именно так, по-тихому, но подорвём веру в поддержку народа😡 Суки! Ненавижу!
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52 мин.

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